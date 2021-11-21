Ночью на уборку улиц в Казани выйдут 253 единицы техники
В Казани ночью 22 ноября на уборку улиц выйдут 50 дорожных рабочих и 253 единицы спецтехники. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.
Для уборки улиц задействуют 73 комбинированные дорожные машины (КДМ), 62 тракторные щетки, 57 самосвалов, 38 фронтальных погрузчиков, 6 МКСМ «Барсик» и другие виды техники.
Дорожные службы просят казанцев не парковать автомобили вдоль проезжей части, так как они могут помешать работе спецтехники.
Днем на уборку улиц столицы РТ выходили 228 единиц специальной техники и 448 дорожных рабочих.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым