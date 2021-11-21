Ночью на уборку улиц в Казани выйдут 253 единицы техники

В Казани ночью 22 ноября на уборку улиц выйдут 50 дорожных рабочих и 253 единицы спецтехники. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Для уборки улиц задействуют 73 комбинированные дорожные машины (КДМ), 62 тракторные щетки, 57 самосвалов, 38 фронтальных погрузчиков, 6 МКСМ «Барсик» и другие виды техники.

Фото: kzn.ru

Дорожные службы просят казанцев не парковать автомобили вдоль проезжей части, так как они могут помешать работе спецтехники.

Днем на уборку улиц столицы РТ выходили 228 единиц специальной техники и 448 дорожных рабочих.

