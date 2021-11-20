Новости спорта

20:29 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Теннисист Медведев вышел в финал итогового турнира ATP

18:59, 20.11.2021
Теннисист Медведев вышел в финал итогового турнира ATP
Фото: wikimedia.org (архив)

Россиянин Даниил Медведев победил норвежца Каспера Рууда в полуфинале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в итальянском Турине. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:2.

В финале Медведев встретится с победителем встречи Новак Джокович (Сербия, 1) — Александр Зверев (Германия, 3). Решающий матч турнира пройдет в воскресенье. Медведев — действующий победитель соревнований.

7 ноября Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу в финале турнира серии «Мастерс» в Париже.

Спорт

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также