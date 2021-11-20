Теннисист Медведев вышел в финал итогового турнира ATP
Россиянин Даниил Медведев победил норвежца Каспера Рууда в полуфинале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в итальянском Турине. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:2.
В финале Медведев встретится с победителем встречи Новак Джокович (Сербия, 1) — Александр Зверев (Германия, 3). Решающий матч турнира пройдет в воскресенье. Медведев — действующий победитель соревнований.
7 ноября Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу в финале турнира серии «Мастерс» в Париже.
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