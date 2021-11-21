СМИ: Валерий Карпин останется на посту главного тренера сборной России
Валерий Карпин останется на посту главного тренера сборной России как минимум до стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира 2022 года. Об этом пишет «РБК-Спорт».
По данным издания, Карпин сам объявит о продолжении работы в YouTube-программе «Коммент.Шоу».
На прошлой неделе тренер российской сборной в программе «Коммент.Шоу» заявил, что обдумывает, оставаться ли ему на своем посту. В РФС, комментируя слова Карпина, ответили, что его контракт действует до 31 марта 2022 года. А соглашение, заключенное с тренером и его штабом, изначально содержит в себе пункт об автоматической пролонгации в случае выхода национальной сборной в стыковые матчи за право принять участие в чемпионате мира.
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