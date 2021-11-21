СМИ: Валерий Карпин останется на посту главного тренера сборной России

Фото: Максим Платонов (архив)

Валерий Карпин останется на посту главного тренера сборной России как минимум до стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира 2022 года. Об этом пишет «РБК-Спорт».



По данным издания, Карпин сам объявит о продолжении работы в YouTube-программе «Коммент.Шоу».

Фото: скриншот / youtube.com

На прошлой неделе тренер российской сборной в программе «Коммент.Шоу» заявил, что обдумывает, оставаться ли ему на своем посту. В РФС, комментируя слова Карпина, ответили, что его контракт действует до 31 марта 2022 года. А соглашение, заключенное с тренером и его штабом, изначально содержит в себе пункт об автоматической пролонгации в случае выхода национальной сборной в стыковые матчи за право принять участие в чемпионате мира.



Татьяна Леухина