В Турции погиб один из руководителей движения «Сэлэт» Айдар Якупов

В Турции погиб директор лагеря «Аргамак», однин из руководителей движения «Сэлэт» Айдар Якупов. Об этом сообщил в Instagram вице-президент клуба «Сэлэт» Тимур Назаров.

Юноша утонул 19 ноября. Трагедия произошла недалеко от аэропорта Газипаша.

Сейчас родственники и друзья занимаются сбором средств для транспортировки тела. Компания, которая займется перевозкой, уже найдена. Ожидается, что домой его доставят не раньше среды.

На прошлой неделе стало известно о смерти известного в Казани организатора концертов Никиты Труханова. Он находился на отдыхе в Африке.