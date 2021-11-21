В Турции погиб один из руководителей движения «Сэлэт» Айдар Якупов
В Турции погиб директор лагеря «Аргамак», однин из руководителей движения «Сэлэт» Айдар Якупов. Об этом сообщил в Instagram вице-президент клуба «Сэлэт» Тимур Назаров.
Юноша утонул 19 ноября. Трагедия произошла недалеко от аэропорта Газипаша.
Сейчас родственники и друзья занимаются сбором средств для транспортировки тела. Компания, которая займется перевозкой, уже найдена. Ожидается, что домой его доставят не раньше среды.
На прошлой неделе стало известно о смерти известного в Казани организатора концертов Никиты Труханова. Он находился на отдыхе в Африке.ОбществоПроисшествия Татарстан
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