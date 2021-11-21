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В Турции погиб один из руководителей движения «Сэлэт» Айдар Якупов

15:20, 21.11.2021
В Турции погиб один из руководителей движения «Сэлэт» Айдар Якупов
Фото: instagram.com/nazarov.timur

В Турции погиб директор лагеря «Аргамак», однин из руководителей движения «Сэлэт» Айдар Якупов. Об этом сообщил в Instagram вице-президент клуба «Сэлэт» Тимур Назаров.

Юноша утонул 19 ноября. Трагедия произошла недалеко от аэропорта Газипаша.

Сейчас родственники и друзья занимаются сбором средств для транспортировки тела. Компания, которая займется перевозкой, уже найдена. Ожидается, что домой его доставят не раньше среды.

На прошлой неделе стало известно о смерти известного в Казани организатора концертов Никиты Труханова. Он находился на отдыхе в Африке.

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