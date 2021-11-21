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Путин и Пашинян провели телефонный разговор

13:19, 21.11.2021
Путин и Пашинян провели телефонный разговор
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Центром обсуждения стала ситуация вокруг Нагорного Карабаха и меры по ее стабилизации.

Как сообщили в пресс-службе лидера РФ, Пашинян выразил признательность за активные посреднические усилия российского государства. Стороны условились о дальнейших контактах.

Фото: kremlin.ru

Этим летом в Москве возобновила работу трехсторонняя рабочая группа по Нагорному Карабаху. Участие во встрече приняли заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, вице-премьер — министр Армении Мгер Григорян и заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

Вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев согласились на установление взаимодействия на уровне глав Минобороны для предотвращения конфликтов на границе.

Диана Жиленкова
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