Путин и Пашинян провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Центром обсуждения стала ситуация вокруг Нагорного Карабаха и меры по ее стабилизации.
Как сообщили в пресс-службе лидера РФ, Пашинян выразил признательность за активные посреднические усилия российского государства. Стороны условились о дальнейших контактах.
Этим летом в Москве возобновила работу трехсторонняя рабочая группа по Нагорному Карабаху. Участие во встрече приняли заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, вице-премьер — министр Армении Мгер Григорян и заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.
Вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев согласились на установление взаимодействия на уровне глав Минобороны для предотвращения конфликтов на границе.
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