В Новый год пользователи «Пушкинской карты» получат еще пять тысяч рублей

1 января 2022 года пользователям «Пушкинской карты» начислят еще пять тысяч рублей. Ранее лимит составлял лишь три тысячи рублей.

«Пушкинская карта» — это специальная банковская карта для молодых людей от 14 до 22 лет. С помощью нее можно приобрести билеты на культурные мероприятия, например, в театр или музей. В период с сентября по декабрь текущего года на банковские карты пользователей начисляют по 3 тысячи рублей.

Фото: Максим Платонов

В сентябре Татарстан попал в десятку регионов, где чаще всего покупали билеты через «Пушкинскую карту». Также лидирующие позиции заняли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская и Свердловская области и др.

Диана Жиленкова