В результате пожара в казанском поселке погибли мужчина и женщина

Фото: МЧС России по РТ

Сегодня ночью в казанском поселке Мирный произошло возгорание жилого дома. В ходе тушения пламени пожарные обнаружили тело женщины без признаков жизни. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по РТ.

Также пожарные спасли из горящего здания мужчину и передали его медикам бригады скорой помощи. Однако позже те констатировали его смерть. Причина пожара устанавливается. По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Фото: МЧС России по РТ

Недавно в Набережных Челнах при пожаре в пятиэтажном доме погиб 69-летний мужчина. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.

Диана Жиленкова