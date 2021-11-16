Мужчина погиб из-за непотушенной сигареты в челнинской пятиэтажке

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Набережных Челнах мужчина погиб при пожаре в пятиэтажном доме. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщение о задымлении в подъезде пятиэтажного многоквартирного дома на улице Шамиля Усманова поступило в 21.14. По прибытии пожарные отметили, что в подъезде ощущается слабый запах гари.

Пожарные вскрыли входную дверь квартиры №30. В спальне они нашли тело 69-летнего мужчины. В зале, на площади 1 кв. м, тлел диван.

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.

Ранее в Набережных Челнах произошел пожар в 11-м подъезде жилого дома 38/05.



Ольга Шагиева