Инфекционист назвал три сценария развития ситуации с коронавирусом

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает, что у коронавируса в будущем есть три возможных сценария развития. Возможные варианты он озвучил в эфире радио Sputnik.

Ученые предполагают, что вирус может найти нового хозяина, с которым у него произойдет «иммунный консенсус», когда вирус не убивает животное, а иммунитет животного не убивает вирус. Таким образом вирус может жить в организме долго, не причиняя вреда. Так было с вирусом Эболы, которая не убивает больших летучих мышей.

Фото: realnoevremya.ru

Вторым вариантом может стать сценарий развития вирусов атипичной пневмонии (SARS) и ближневосточного респираторного синдрома (MERS). У них не было мутаций, которые позволили бы им распространиться дальше.

Третьим вариантом остается паразитирование на человеке, подобно вирусу гриппа. В этом случае спасением для людей может стать регулярная вакцинация.



Ольга Шагиева