Новости спорта

05:38 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Россия примет женский чемпионат Европы по гандболу 2026 года

04:34, 21.11.2021
Россия примет женский чемпионат Европы по гандболу 2026 года
Фото: pixabay.com

В России впервые в 2026 году пройдет женский чемпионат Европы по гандболу. Об этом сообщает пресс-служба Европейской федерации гандбола (EHF).

Россия единственная подала заявку. Исполнительный комитет EHF проинформировали об отказе Норвегии, Дании и Швеции.

Фото: pixabay.com

Женская сборная России по гандболу завоевала золотую медаль Олимпиады 2016 года. Россиянки четыре раза становились чемпионками мира. На чемпионатах Европы сборная России по два раза завоевывала серебряные и бронзовые медали.

Для проведения чемпионата Россия предложила спорткомплекс «Юбилейный» и «Сибур-Арена» в Санкт-Петербурге, а также «ВТБ-Арена» в Москве. Турнир 2022 года пройдет в Словении, Черногории и Северной Македонии, два года спустя соревнования примут Венгрия, Австрия и Швейцария, пишет ТАСС.

СпортОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также