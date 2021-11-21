Россия примет женский чемпионат Европы по гандболу 2026 года

В России впервые в 2026 году пройдет женский чемпионат Европы по гандболу. Об этом сообщает пресс-служба Европейской федерации гандбола (EHF).

Россия единственная подала заявку. Исполнительный комитет EHF проинформировали об отказе Норвегии, Дании и Швеции.

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Женская сборная России по гандболу завоевала золотую медаль Олимпиады 2016 года. Россиянки четыре раза становились чемпионками мира. На чемпионатах Европы сборная России по два раза завоевывала серебряные и бронзовые медали.

Для проведения чемпионата Россия предложила спорткомплекс «Юбилейный» и «Сибур-Арена» в Санкт-Петербурге, а также «ВТБ-Арена» в Москве. Турнир 2022 года пройдет в Словении, Черногории и Северной Македонии, два года спустя соревнования примут Венгрия, Австрия и Швейцария, пишет ТАСС.