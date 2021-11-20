Власти одобрили строительство и реконструкцию жилых домов на острове-граде Свияжск

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

На совещании одобрили ряд инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства на ул. Адмиралтейской, ул. Яхина, ул. Московской, ул. Нариманова, ул. Габдуллы Тукая и ул. Курашова. Минниханов отметил, что при строительстве жилых комплексов нужно заранее позаботиться о социальной инфраструктуре.

На заседании представили проекты строительства и реконструкции жилых домов на территории острова-града Свияжск. Все 3 заявки были одобрены.

Фото: president.tatarstan.ru

По двум проектам — многофункционального комплекса гостиничного типа и торгово-гостиничного комплекса — на улице Петербургской Минниханов поручил внимательно изучить, как объекты повлияют на дорожную ситуацию на улице Тихомирнова, поскольку она уже загружена.

Члены комиссии поручили доработать фасад Шамовской больницы, чтобы внешний облик здания гармонично вписывался в общую стилистику, одобрили проекты благоустройства внешнего облика здания подстанции «Казанка» на улице Подлужной и реконструкции административного здания межрайонной ИФНС России №20 по РТ на ул. 25-го Октября.

Члены комиссии также рекомендовали архитекторам доработать проект соборной мечети в Лаишево, в частности, изменить форму кровли и купола мечети.

Как ранее выяснило «Реальное время», в Казани недалеко от детской и взрослой республиканских клинических больниц может появиться новый микрорайон из семи жилых комплексов. Общественные обсуждения по проекту назначила мэрия Казани, они пройдут с 18 ноября по 23 декабря.

Татьяна Леухина