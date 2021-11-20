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Студенты Татарстана выиграли 9 млн рублей в конкурсе «Большая перемена» — видео

21:32, 20.11.2021
Студенты Татарстана выиграли 9 млн рублей в конкурсе «Большая перемена» — видео
Фото: minmol.tatarstan.ru

В Казань сегодня утром вернулись финалисты и победители «Большой перемены». С 15 по 19 ноября в Нижнем Новгороде проходил финал конкурса для студентов учреждений среднего профессионального образования, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Республику представляли 25 человек, 13 из них стали победителями в своих категориях. Татарстан вместе с Нижегородской областью стали регионами-лидерами в ПФО по количеству финалистов.

Восемь татарстанских студентов выиграли миллион рублей, еще пять — 200 тысяч рублей.

ОбществоОбразование Татарстан

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