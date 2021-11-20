Virtus.pro представили последнего новичка и закончили формирование ростера по Dota 2

Российская киберспортивная организация Virtus.pro подписала нового игрока в состав по Dota 2 на позицию саппорта Данияла yamich Лазебного. Он будет играть на четвертой позиции в новом сезоне Dota Pro Circuit 2021/2022. Virtus.pro сообщила об этом на своем сайте.

В прошлом сезоне yamich выступал за другую российскую команду Winstrike Team. В VP он займет место Виталия Save- Мельника, а роль капитана команды взял на себя Данил gpk~ Скутин.

Менеджер «медведей» Сергей Гламазда в своем комментарии сообщил, что организация давно вела этого игрока и приняла решение пригласить его на тесты, когда возникла необходимость в перестановках в составе команды по Dota 2.

«Даниял несколько лет показывал хороший рост, поэтому когда возникла необходимость в перестановках внутри состава, мы решили обсудить с его организацией возможность приглашения на тест и дальнейший выкуп, если поймём, что у такого ростера есть потенциал.



На тестах yamich себя отлично проявил, был очень активным в игре и сразу всем понравился. К тому же у Данияла уже есть опыт соревновательной Доты, он обладает хорошим личным скиллом и подходит под стиль игры команды.





Как утверждает Гламазда, Virtus.pro полностью укомплектовали свой состав и уже собрались на буткемпе для подготовки к новому DPC-сезону.