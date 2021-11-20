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Virtus.pro представили последнего новичка и закончили формирование ростера по Dota 2

19:02, 20.11.2021
Virtus.pro представили последнего новичка и закончили формирование ростера по Dota 2

Российская киберспортивная организация Virtus.pro подписала нового игрока в состав по Dota 2 на позицию саппорта Данияла yamich Лазебного. Он будет играть на четвертой позиции в новом сезоне Dota Pro Circuit 2021/2022. Virtus.pro сообщила об этом на своем сайте.

В прошлом сезоне yamich выступал за другую российскую команду Winstrike Team. В VP он займет место Виталия Save- Мельника, а роль капитана команды взял на себя Данил gpk~ Скутин.

Менеджер «медведей» Сергей Гламазда в своем комментарии сообщил, что организация давно вела этого игрока и приняла решение пригласить его на тесты, когда возникла необходимость в перестановках в составе команды по Dota 2.

«Даниял несколько лет показывал хороший рост, поэтому когда возникла необходимость в перестановках внутри состава, мы решили обсудить с его организацией возможность приглашения на тест и дальнейший выкуп, если поймём, что у такого ростера есть потенциал.

На тестах yamich себя отлично проявил, был очень активным в игре и сразу всем понравился. К тому же у Данияла уже есть опыт соревновательной Доты, он обладает хорошим личным скиллом и подходит под стиль игры команды.

Как утверждает Гламазда, Virtus.pro полностью укомплектовали свой состав и уже собрались на буткемпе для подготовки к новому DPC-сезону.

Справка

Основной состав Virtus.pro по Dota 2:

  • Иван Pure Москаленко
  • Данил gpK~ Скутин
  • Дмитрий DM Дорохин
  • Даниял yamich Лазебный
  • Ильяс Illias Ганеев
  • Анатолий Boolk Иванов (тренер)

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