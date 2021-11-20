В Москве блогер устроил крупное ДТП — он погиб

В Москве автомобильный блогер Саид Губденский погиб при лобовом столкновении машин на Кутузовском проспекте. Об этом пишет «РИА Новости».

Губденский был за рулем BMW. Он вылетел на встречку, где столкнулся с автомобилями Volvo и Mercedes. Также в аварии погиб пассажир BMW.

Губденский вел блог на автомобильную тематику.

В апреле известный блогер Эдвард Бил устроил аварию с участием пяти автомобилей в центре Москвы. В ней серьезно пострадала ведущий специалист Комитета Госдумы по обороне, которая ехала за рулем Volkswagen. В середине июля Пресненский суд Москвы назначил Билу два года ограничения свободы. Кроме того, его лишили прав сроком на три года.

Татьяна Леухина