Леонид Слуцкий оценил изменения в ФК «Сочи» перед матчем и поделился отношением к уходу Шатова

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился оценкой будущего соперника, ФК «Сочи», с которым его команде предстоит сыграть завтра в гостях. По его мнению, уход Заболотного из южной команды не повлиял на уровень игры «Сочи», а пришедшие легионеры даже усилили коллектив Владимира Федотова.

— В пользу «Сочи» стабильность состава плюс приход Касьерры и Родриаго, которые точно не слабее тех футболистов, которые играли до них. В целом «Сочи» — очень организованная, хорошая команда. Что можно говорить про команду, которая идет на втором месте? Конечно, только комплиментарные вещи, причем абсолютно заслуженные», — сказал специалист.

Также Слуцкий оценил решение Олега Шатова разорвать контракт с «Рубином» и приостановить свою профессиональную карьеру. Тренер понадеялся, что полузащитник еще вернется на футбольное поле.

— Это его решение. Мы должны уважать любое решение футболиста, в том числе и такое тяжелое решение, которое принял для себя Олег. Хочу пожелать ему того, чтобы это была действительно только приостановка карьеры, чтобы все-таки здоровье позволило ему вернуться на футбольное поле, — сказал Слуцкий.

Матч ФК «Сочи» и «Рубина» пройдет завтра, 21 ноября на стадионе «Фишт». Начало в 19.30 по московскому времени. Ранее казанская команда уступила с крупным счетом «Ростову».