Путин наградил патриарха Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин наградил патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Церемония награждения прошла в Кремле.

Сегодня патриарх Кирилл отмечает свое 75-летие. Глава РФ поздравил его с юбилеем и отметил усилия патриарха по укреплению Русской православной церкви.

Фото: Максим Платонов (архив)

«Сегодня ее голос вновь приобрел огромное значение, к нему прислушиваются, ему доверяют. И это во многом результат ваших личных усилий и неустанных пасторских трудов», — передает слова Путина «РИА Новости».

В прошлом месяце патриарх Кирилл выразил мнение, согласно которому можно избежать вооруженных нападений на школы, если преподавать в них ученикам основы религий.

Диана Жиленкова