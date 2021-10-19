Патриарх Кирилл считает отсутствие религиозного воспитания причиной стрельбы в школах

Вооруженные нападения на школы можно избежать, если преподавать школьникам основы религий. Такое мнение выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с преподавателями основ религиозных культур и светской этики.



— Мы видим молодых ребят, которые, назвав самих себя «богами», а всех остальных «биомусором», берут в руки оружие и идут убивать, — приводятся его слова на сайте РПЦ.

По мнению патриарха, причины трагедии американского Колумбайна, Керчи, Казани и Перми лежат в псевдорелигиозной сфере.



— Чтобы предохранить детей от неверного или искаженного восприятия религии, нам следует предоставить им возможность познакомиться с религиозной традицией своего народа, сформировавшей систему нравственных ценностей, лежащих в основе общепринятых норм поведения и законов.