Светлана Малюткина из Альметьевска прошла в третий этап шоу «Голоc»

Фото: скриншот видео

Певица из Альметьевска Светлана Малюткина прошла в третий тур проекта «Голос». На этапе поединков она в дуэте с москвичкой Наталией Соболевой пела романс «О, жизнь без завтрашнего дня!» на стихи Анны Ахматовой. Наставница девушек, Пелагея, решила, что в проекте остается Светлана.



Больше татарстанским участникам «Голоса» пока похвастать нечем: на этапе поединков Леонид Агутин попрощался с Олесей Полищук, а Александр Градский — с уроженкой Пестрецов Мариной Моисеевой (правда, она уже много лет живет в Москве, так что технически жителям Татарстана расстраиваться не стоит).

Напомним, Малюткина прошла во второй тур с песней Highway to Hell группы AC/DC. Кроме Пелагеи, к ней повернулся еще и Леонид Агутин.

Пока неизвестной остается судьба в проекте Ольги Баландиной из Набережных Челнов: она тоже прошла слепое прослушивание и тоже с рок-композицией (Still of the Night группы Whitesnake). Повернулись к ней все четыре наставника, она выбрала Диму Билана.

Диана Жиленкова