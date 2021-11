Девушка из Альметьевска прошла во второй тур проекта «Голос»

Фото: скриншот видео

Представительница Альметьевска Светлана Малюткина приняла участие в проекте «Голос» — сегодня ей удалось пройти во второй тур. К ней повернулись Пелагея и Леонид Агутин. Члены жюри нажали кнопку в последний момент.

Девушка исполнила песню Highway to Hell группы AC/DC. К слову, в проекте эта песня звучала уже шесть раз, ее исполняла и Регина Тодоренко. Светлана Малюткина выбрала команду Пелагеи.

В прошлом месяце девушка из Набережных Челнов прошла слепое прослушивание в проекте «Голос». Ольга Баландина исполнила песню Still of the Night группы Whitesnake. Своим выступлением участница поразила всех четырех членов жюри.

Диана Жиленкова