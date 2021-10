Девушка из Набережных Челнов прошла слепое прослушивание в проекте «Голос»

Фото: скриншот

Ольга Баландина из Набережных Челнов стала участницей вокального проекта «Голос».

На слепых прослушиваниях она исполнила песню Still of the Night группы Whitesnake. Своим выступлением Баландина поразила всех четырех членов жюри. Девушка решила пойти в команду певца Дмитрия Билана.

Весной в шоу «Голос.Дети» на Первом канале выступила восьмилетняя Элина Нигматуллина из Казани. Она спела песню «Пой, гармошка, веселей». К юной исполнительнице из членов жюри не повернулся никто. Светлана Лобода сказала, что не угадала возраст девочки во время слепого прослушивания.



Алексей Нечаев