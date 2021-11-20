В Татарстане полицейские задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотических средств

В Нижнекамском районе Татарстана полицейские задержали подозрительных мужчину и женщину возле одной из заправочных станций. Сообщение об их странном поведении поступило от очевидцев. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В результате досмотра у 37-летней задержанной обнаружили пакет с порошкообразным веществом. Оказалось, что это был мефедрон массой 46 граммов. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Несколько дней назад сообщалось, что в Татарстане перед судом предстанет 54-летний петербуржец, которого задержали в республике с 4 кг наркотиков. По версии следствия, он вез наркотические вещества из Ленинградской области в Екатеринбург для последующего сбыта.

Диана Жиленкова