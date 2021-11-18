В Татарстане перед судом предстанет 54-летний петербуржец, которого задержали в республике с 4 кг наркотиков

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане прокуратура Верхнеуслонского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего петербуржца, которого задержали с четырьмя килограммами наркотиков. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

По версии следствия, мужчина по предварительному сговору с неустановленным лицом забрал из тайника в Ленинградской области более четырех килограммов мефедрона. Затем он отправился в Екатеринбург для продажи наркотика. Но по пути его остановили на одном из постов ГИБДД в Татарстане. Мефедрон нашли в результате обыска машины.

Фото: realnoevremya.ru

Свою вину петербуржец признал, его заключили под стражу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

В начале месяца в Казани арестовали 33-летнего жителя Санкт-Петербурга, в машине которого нашли тайник с большой партией наркотика MDMA, известного как экстази. Общий вес запрещенного вещества составил более 17 кг.

Диана Жиленкова