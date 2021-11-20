В столице Татарстана по нацпроекту приобрели 100 квартир для расселения из аварийного жилья

С начала 2021 года в Казани приобрели 100 квартир для расселения из аварийных домов, причем до конца года планируется приобретение еще более 250 квартир в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает Министерство экономики Татарстана.

Также в ведомстве рассказали, что по национальным проектам «Образование» и «Культура» в столице РТ капитально отремонтировали школу искусств, а в Муслюмовском и Сабинском районах республики обновили спортивные залы в двух школах.

Фото: realnoevremya.ru

В рамках нацпроекта «Экология» в этом году в Мензелинске завершили рекультивацию свалки, в селе Кощаково Пестречинского района — строительство очистных сооружений и др. А благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в регионе реконструировали более 160 км автодорог.

В прошлом месяце сообщалось, что в России планируют выделить еще порядка 80 млрд рублей на расселение аварийного жилья, а в сентябре этого года президент страны Владимир Путин призвал запустить новую программу расселения аварийного жилья в РФ и «вытащить людей из трущоб».

Диана Жиленкова