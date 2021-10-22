В России планируют выделить еще 80 млрд рублей на расселение аварийного жилья

В России планируют дополнительно направить 80 млрд рублей на расселение аварийного жилья в стране. С таким заявлением выступил замминистра строительства и ЖКХ Юрий Гордеев в рамках заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

По его словам, в общей сложности на эти мероприятия было пересено на 2021 год 103 млрд рублей. На данный момент на стадии подготовки находится проект решения о 79 млрд рублей и согласовывается с Министерством финансов РФ. В ближайшее время он будет внесен в правительство, сообшает ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

В конце прошлого месяца президент России Владимир Путин призвал запустить новую программу расселения аварийного жилья в России и «вытащить людей из трущоб». Предполагается, что проживающие в аварийных домах россияне начнут получать качественное жилье со следующего года. Этот вопрос будет учитываться в бюджете.



Диана Жиленкова