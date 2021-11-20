Сегодня в Казани очищать улицы от снега будут свыше двухсот единиц специальной техники

Фото: Максим Платонов

В Казани сегодня днем на уборку городских улиц от снега выйдут 435 дорожных рабочих и 227 единиц специальной техники. В их число входят комбинированные дорожные машины, тракторные щетки, самосвалы и др. Об этом сообщили в мэрии города.

В исполкоме отметили, что прошлой ночью к уборке дорог планировали привлечь 169 единиц специальной техники и 26 дорожных рабочих.

Фото: Максим Платонов

В эти выходные в Татарстане ожидается значительное ухудшение погодных условий. Татарстанцев ожидает метель, сильный порывистый ветер, мокрый снег и гололедица. На дорогах может образоваться снежная каша, не исключены снежные заносы.

Диана Жиленкова