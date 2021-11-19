В выходные в Татарстане ожидаются метель, гололедица и до -3 градусов

Фото: Максим Платонов

В эти выходные в Татарстане ожидается существенное ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Жителей республики может настигнуть метель с ухудшением видимости до 1 км, сильный ветер порывами 15—20 м/с, а также мокрый снег и гололедица. Местами могут образоваться снежные заносы и снежная каша.

Фото: Максим Платонов

Температура воздуха ночью составит -5... 0 градусов, а днем -3... +1 градус.

О надвигающейся непогоде несколько дней назад предупреждал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Похожие погодные условия ожидаются в нескольких регионах страны, в том числе и в Башкортостане.

Диана Жиленкова