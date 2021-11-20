В Нижегородской области перевернулся автобус с 34 пассажирами

В Балахнинском районе Нижегородской области перевернулся автобус. Кроме водителя, в нем было 34 пассажира. Пресс-служба ГИБДД области сообщила ТАСС, что это произошло в 6.10 утра на 333-м километре дороги Нижний Новгород — Иваново. Это был заказной рейс. Водитель, судя по сообщению из ГИБДД, не учел дорожных условий, съехал на обочину, и автобус опрокинулся.

В Минздраве Нижегородской области сообщили, что в этом ДТП пострадали 13 пассажиров: они получили травмы легкой и средней степени тяжести. Детей среди пассажиров нет, никто не погиб. На место происшествия сразу выехали специалисты из Балахнинской ЦРБ. 13 пострадавших привезли в больницу, но десятерых сразу отпустили лечиться амбулаторно. Трое пока остаются в стационаре. Все они женщины: у одной — закрытая ЧМТ и перелом ключицы, у второй — ЧМТ и перелом плечевой кости, а третья получила закрытый перелом костей таза.

Напомним, в конце октября в турецкой Анталье перевернулся автобус с туристами, которые ехали из своих отелей в аэропорт. Пострадали 9 граждан России.





Людмила Губаева