Девять россиян пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Анталье

Девять туристов из России пострадали в ДТП в турецкой Анталье. Об этом сообщило генконсульство.

ДТП произошло в воскресенье в населенном пункте Серик. По предварительным данным, водитель автобуса, перевозивший 12 туристов в аэропорт, не справился с управлением. Транспорт вылетел на встречку и перевернулся. Пострадавших доставили в ближайшие больницы, пишет «РИА Новости».

Состояние троих россиян, включая двух несовершеннолетних детей, оценивается как средней тяжести. Их оставили под меднаблюдением. Сотрудник генконсульства выехал на место происшествия и в медицинские учреждения для выяснения ситуации и состояния пострадавших. Водителя автобуса задержали до выяснения обстоятельств инцидента.

В начале августа в провинции Балыкесир на западе Турции перевернулся рейсовый автобус. В ДТП погибли 14 человек, пострадали 18.



Татьяна Леухина