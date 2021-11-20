В Альметьевском районе РТ за нарушение условий лицензии организация выплатит 1,2 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Альметьевском районе Татарстана организации, специализирующейся на добыче песка, предстоит выплатить двойной штраф за неуплату предыдущего. Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов РТ.

Ранее организация привлекалась к ответственности по ч.2 ст.7.3 КоАП РФ за нарушение требований лицензии на пользование недрами. В отношении нее составили протокол и выписали штраф в размере 400 тысяч рублей, однако предприятие составило ходатайство об отсрочке уплаты штрафа на 1 месяц и рассрочке платежа на несколько месяцев.

Фото: Максим Платонов (архив)

Тем не менее, в установленные сроки платежи не поступали, поэтому был составлен протокол по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» и размер штрафа был удвоен. Теперь в общей сложности организации предстоит выплатить 1,2 млн рублей.

Недавно в ведомстве сообщали, что в Алькеевском районе РТ одну из организаций оштрафовали на 390 тысяч рублей за ряд природоохранных нарушений: сброс промышленных стоков в реку, несанкционированная свалка строительных отходов и др.

Диана Жиленкова