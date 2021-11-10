В Алькеевском районе Татарстана предприятие оштрафовали на 390 тысяч рублей за ряд природоохранных нарушений

В селе Сиктерме Хузангаево Алькеевского района Татарстана выявили ряд природоохранных нарушений. Здесь зафиксировали сброс промышленных стоков в реку Бурнайка и несанкционированную свалку строительных отходов. Кроме того, в селе на территории организации сжигали мусор без специальных установок, а также выявлена безлицензионная добыча общераспространенных полезных ископаемых.

В отношении должностного и юридического лиц составили протоколы и выписали несколько штрафов: по ч.4 ст.8.13 КоАП РФ 200 тысяч рублей, по ч.1 ст.8.2 КоАП РФ 160 тысяч рублей, по ч.1 ст. 7.3 КоАП РФ 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Сегодня в ведомстве также сообщали о приведении в порядок территории села Чутеево. Ранее там обнаружили несанкционированную свалку площадью 500 кв.м.

Диана Жиленкова