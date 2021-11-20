«Роскосмос» опубликовал видео самого продолжительного лунного затмения за последние 500 лет

Фото: кадр видео

ГК «Роскосмос» поделилась видео самого продолжительного за последние 500 лет лунного затмения. Кадры с МКС снял космонавт Петр Дубров.



Затмение экипаж станции наблюдал 19 ноября. Оно началось в 9.30 по мск и продлилось до 15.04. В 12.04 затмение достигло максимальной фазы — тогда тень Земли накрыла спутник на 97%.

Астрономическое явление можно было наблюдать лишь на Дальнем Востоке. К тому же в большинстве регионов оно проходило ранним вечером — то есть Луна находилась низко над горизонтом на светлом небе.

В этом году 10 июня, в 13.40 по московскому времени, произошло кольцеобразное затмение Солнца с максимальной фазой. «Реальное время» публиковало видео астрономического явления.

Маргарита Головатенко