Каким было солнечное затмение в Казани — видео

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Сегодня, 10 июня, в 13.40 по московскому времени, произошло кольцеобразное затмение Солнца с максимальной фазой. «Реальное время» показывает, как оно выглядело в небе над Казанью.

Жители Татарстана увидели сегодня только частную фазу кольцеобразного затмения: диск Луны закрыл диск Солнца примерно на 20%.

Кольцеобразная фаза солнечного затмения также видна в Канаде, в провинции Онтарио, в Гренландии, на Северном полюсе, в Якутии и на Чукотке. Затмение начнется в Северной Америке и закончится на нашем Дальнем Востоке.

