В Татарстане план по приобретению удобрений выполнен на 83%

Фото: Минсельхозпрод РТ

Минсельхоз Татарстана выполнил план по приобретению удобрений на 83%. К концу года отметка достигнет 100%, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.



Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев сообщил, что сезонные полевые работы находятся на завершающем этапе, поэтому вопрос закупки удобрений очень важен.

«С 1 декабря вводится временное ограничение на вывоз отдельных видов удобрений. Мы рассчитываем, что за счет этого постановления аграрии приобретут необходимый объем удобрений по приемлемым ценам», — приводит его слова пресс-служба министерства.

Патрушев обозначил основную задачу регионам: завершить уборку урожая и просчитать все риски. Также необходимо распланировать все действия на 2022 год.

Фото: Минсельхозпрод РТ

На прошлой неделе сообщалось, что в Татарстане аграриям не хватает минеральных удобрений. В 2022 году в Татарстане на приобретение минеральных удобрений может понадобиться порядка 15 млрд рублей.

Маргарита Головатенко