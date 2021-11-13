В Татарстане аграриям не хватает минеральных удобрений

Фото: Минсельхозпрод РТ

В Татарстане аграрии накопили 16,8 кг д.в./га, что составляет 66% к уровню 2020 года. Об этом доложил сегодня на совещании в Доме правительства министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Низкие темпы накоплений связаны с резким удорожанием стоимости удобрений, сказал министр. В январе аммиачная селитра стоила 15,4 тыс. рублей за тонну, а в ноябре уже 29 тыс. рублей. Такая же обстановка и по сложным удобрениям.

Фото: Минсельхозпрод РТ

По словам министра, до конца года аграриям доведут 1,8 млрд рублей бюджетных средств по различным направлениям поддержки. Сельхозпроизводителям рекомендовали направить эти деньги на покупку минеральных удобрений.

«За накопление 40 кг д.в./га посевов стимулирование из республиканского бюджета сохраняется и на следующий год. Мы планируем начать финансирование с начала 2022 года. Прошу воспользоваться данной поддержкой», — сказал Зяббаров.

В 2022 году в Татарстане на приобретение минеральных удобрений может понадобиться порядка 15 млрд рублей.



Ольга Шагиева