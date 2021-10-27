В Татарстане на приобретение минеральных удобрений в 2022 году понадобится около 15 млрд

В 2022 году в Татарстане на приобретение минеральных удобрении может понадобиться порядка 15 млрд рублей. Об этом сообщил замглавы Минсельхозпрода РТ Ильдус Габдрахманов.

— В послании президента была поставлена задача сохранить объемы внесения минеральных удобрений на уровне текущего года, то есть 70 кг д.в. на гектар. Если в 2021 на приобретение минеральных удобрений было затрачено 8,9 млрд. рублей, то, с учетом цен, в следующем году понадобится порядка 15 млрд, — уточнил он.

Фото: agro.tatarstan.ru

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров отметил, что аграриям уже сейчас необходимо задуматься о закупке удобрении. К началу ноября районы должны сформировать и предоставить в ведомство информацию о потребности в удобрениях в разрезе каждого сельхозформирования, передает пресс-служба Минсельзхозпрода РТ.