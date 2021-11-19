В Татарстане подтвердились 267 случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 267 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Общее количество инфицированных достигло 35 266.
Показатель на 100 тысяч населения — 905. Темп прироста сохраняется на уровне 19%. Под наблюдением остаются 12 543 контактных. 32 британских штамма обнаружено в РТ, 186 — индийских.
За сутки выздоровело 360 человек, всего — 27 958. Всего провакцинировано 1 897 255 человек, за сутки — 19 342, сообщил руководитель Управления здравоохранения Казани — заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков.ОбществоМедицина Татарстан
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