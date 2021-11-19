Марат Садыков посетил студентов, отравившихся метанолом
Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков в пятницу посетил пациентов, которые отравились метанолом в Казани, сообщает Минздрав РТ.
Он поговорил со студентами и их родителями. «Вы действительно родились в рубашке. Благодаря вовремя оказанной квалифицированной помощи докторам удалось стабилизировать состояние. Скорейшего вам выздоровления!», — заключил он.
Сейчас двух пострадавших, ранее находившихся в реанимации, перевели в отделение казанской больницы №7. Их состояние стабильное. Остальные пациенты тоже находятся в отделении. Их жизни ничего не угрожает.
В Казани в результате массового отравления студентов метанолом пострадали 15 человек. В начале недели компания отдыхала в одном из частных домов в поселке Салмачи. Все они распивали алкоголь, который купили у одного из сбытчиков. Пострадавшими оказались молодые люди 1999—2003 годов рождения.
Сегодня одна из пострадавших студенток скончалась.
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