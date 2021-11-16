Янис Тима в УНИКСе на просмотровом контракте

Латвийский форвард Янис Тима пополнил состав казанского УНИКСа. Просмотровое соглашение с баскетболистом подписано на один месяц, с возможностью продлить контракт до конца сезона. Об этом сообщает официальный сайт «зеленых».

Последние два сезона Тима отыграл в подмосковном БК «Химки». В прошлом сезоне Евролиги латыш набирал 7,1 очка и 2,8 подбора за 24,9 минуты на паркете и 6,8 очка. В Единой лиге новичок УНИКСа набирал 6,8 очка, 2,4 подбора за 24,6 минуты за игру.

На драфте НБА 2013 года был выбран во втором раунде под общим 60-м номером командой «Мемфис Гриззлис».

Завтра, 17 ноября, УНИКС будет принимать лидера нынешнего регулярного чемпионата Евролиги — итальянский «Милан». Игра начнется в 20.00 по московскому времени. До того казанцы обыграли команду своего бывшего тренера Димитриса Прифтиса, «Панатинаикос».