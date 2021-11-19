Банк России спрогнозировал рекорд выдачи ипотеки в 2021 году

Банк России считает, что в 2021 году будет рекордная выдача ипотечных кредитов. Об этом сообщил директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов в ходе конференции «Тренды 2021 и их влияние на развитие девелопмента».

Рост рыночной ипотеки в этом году составил 21%

«По объемам можно уже говорить о том, что рекорд будет в этом году по выдачам. И по темпам роста на конец года, наверное, 25—27% мы получим (если сейчас уже 21%), если теми темпами, как сейчас растет, будет продолжаться», — приводит слова Данилова ТАСС.

Данилов отметил общий тренд на повышение ипотечных ставок, но обратил внимание на сдерживающие его факторы.



Фото: realnoevremya.ru

Ранее эксперты спрогнозировали рост средней ипотечной ставки до 10% к концу года.

Ольга Шагиева