В России от COVID-19 скончались еще 1 254 человека — это новый суточный антирекорд

Фото: Илья Репин

За минувшие сутки в России зафиксировали 37 156 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии заболело 9 257 068 россиян.

По данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, всего выздоровели 7 956 254 человека, в том числе 37 004 — за последние сутки. Умерли еще 1 254 жителя РФ. Это новый суточный антирекорд. Всего инфекция унесла жизни 261 589 россиян.

Фото: Илья Репин

За последние сутки проведено 598 тысяч тестов на COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются 1 905 409 человек.

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Диана Жиленкова