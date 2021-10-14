Путин заявил, что пока не решил, баллотироваться ли ему в 2024 году

Президент России Владимир Путин заявил, что пока не решил, баллотироваться ли ему в президенты в 2024 году. Так он ответил на вопрос журналистки американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл после пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя».

«Да, конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято», — приводит слова Путина «Российская газета».

На вопрос о преемнике глава государства не ответил, заявив, что «на такие вопросы он предпочитает не отвечать».

31 марта в Совете Федерации одобрили закон, который позволяет действующему президенту РФ снова баллотироваться на пост главы государства. В апреле Путин подписал закон, позволяющий ему вновь баллотироваться на пост главы государства.

Ольга Шагиева