В Лениногорском районе Татарстана полиция ликвидировала игровой клуб

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В Лениногорском районе Татарстана сотрудники полиции ликвидировали незаконный игровой клуб, сообщает МВД по Татарстану.



Клуб находился в нежилом помещении. При осмотре правоохранители изъяли 16 системных блоков, 16 мониторов, 15 флеш-накопителей, кассовый аппарат, мини-принтер для печати талонов и деньги.

Сейчас устанавливаются лица, причастные к организации деятельности игрового салона. СУ СКР по РТ возбудило уголовное дело по статье о незаконных организации и проведении азартных игр. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до четырех лет.

На днях в Альметьевске полиция пресекла незаконную игорную деятельность: нелегальное казино расположилось в нежилом помещении и было оборудовано компьютерами с игровыми платами.

Маргарита Головатенко