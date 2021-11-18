СМИ: в Казани из детсада исключили девочку из-за прививки от полиомиелита

Жительница Казани Жанна Фаизова заявила о том, что ее дочь исключили из частного детского сада «Азбука». Причиной тому стала прививка от полиомиелита, сообщают «Казанские ведомости».



Женщина рассказала, что предупредила о процедуре директора детсада, но та не сообщила ей о последствиях. Директор исключение аргументировала тем, что в учреждении не могут рисковать другими детьми.

Жительница Казани пожаловалась, что игнорировали ее вопросы в WhatsApp, после чего «вернули остаток средств, удалили из общей беседы и заблокировали в Instagram». История на этом не закончилась — из детсада выгнали и племянницу Жанны из-за «дурного поступка ее сестры».

Фото: pixabay.com

В саду слова Фаизовой считают клеветой и опровергают. Как заявила пиар-менеджер детсада, вопрос собираются решать через суд — на казанскую маму собираются привлечь к ответственности за клевету.

Маргарита Головатенко