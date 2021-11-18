МИД Франции счел публикацию переписки с Лавровым противоречащей дипломатическим правилам

Обнародование дипломатической переписки российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с его французским и немецким коллегами противоречит дипломатическим правилам и практике, заявили в МИД Франции.



По заявлению Французского МИД, решение российских коллег о публикации переписки Лаврова с коллегами из Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом принято к сведению, сообщает «РИА Новости».

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МИД России обнародовал дипломатическую переписку вчера. Решение МИД аргументировал тем, что «позиция России, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению министерской встречи в «нормандском формате» подвергаются искажению».

Маргарита Головатенко