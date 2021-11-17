МИД опубликовал переписку Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ
МИД России опубликовал дипломатическую переписку министра иностранных дел Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ив Ле Дрианом и Хайко Маасом.
Решение ее обнародования МИД аргументировал тем, что «позиция России, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению министерской встречи в «нормандском формате» подвергаются искажению».
Так, МИд решил опубликовать переписку для предотвращения дальнейших спекуляций, сообщает RT.
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