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МИД опубликовал переписку Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ

20:25, 17.11.2021
МИД опубликовал переписку Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ
Фото: цшлшьувшфющкп

МИД России опубликовал дипломатическую переписку министра иностранных дел Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ив Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Решение ее обнародования МИД аргументировал тем, что «позиция России, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению министерской встречи в «нормандском формате» подвергаются искажению».

Фото: mid.ru

Так, МИд решил опубликовать переписку для предотвращения дальнейших спекуляций, сообщает RT.

Маргарита Головатенко
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