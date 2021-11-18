Казанские родители оставили больше 3 тысяч отзывов о школьном питании с начала года

С начала года родители казанских школьников оставили больше 3,8 тысячи отзывов в электронном журнале родительского контроля о питании в столовых. Подавляющее большинство из них положительные, рассказала директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина.

— Многие дети сегодня отвыкают есть овощи и каши, перестают выбирать здоровое питание. Объединившись, мы вместе сможем поработать над формированием правильных пищевых привычек у наших детей, — отметила она.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На все вопросы и замечания, оставленные в журналах родительского контроля, отвечают и реагируют специалисты департамента. Они выезжают в учебное заведение, проводят проверку.

За каждой казанской школой закреплен один из сотрудников департамента. Он каждую неделю посещает ее, проверяет обстановку. Также специалисты регулярно проводят лабораторный и производственный контроль продуктов питания и мест приготовления пищи: они выезжают на места, берут пробы с готовой еды и с оборудования, проводят анализ. Ежедневно сотрудники департамента пробуют блюда из шести школ города, которые выбираются в случайном порядке, сообщается на сайте мэрии Казани.

Родительский контроль питания детей стартовал в Казани с 11 января. В едином чек-листе взрослые оценивают столовые по следующим критериям: наличие меню в обеденном зале, чистота, температура подачи блюд, вкусовые качества пищи. Вчера президент России заявил, что родители должны принимать участие в контроле питания школьников.

Татьяна Леухина