В России зарегистрировали 37 374 новых случаев COVID-19, за сутки умерли 1 251 человек — это новый антирекорд
В России за минувшие сутки выявили 37 374 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 9 219 912.
Выздоровели за сутки 36 414 человек, всего — 7 919 250. COVID-19 унес жизни 1 251 россиянина за сутки. Это новый антирекорд. С начала пандемии от инфекции умерли 260 335 человек.
Главное о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым