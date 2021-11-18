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В России зарегистрировали 37 374 новых случаев COVID-19, за сутки умерли 1 251 человек — это новый антирекорд

11:21, 18.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России зарегистрировали 37 374 новых случаев COVID-19, за сутки умерли 1 251 человек — это новый антирекорд
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за минувшие сутки выявили 37 374 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 9 219 912.

Выздоровели за сутки 36 414 человек, всего — 7 919 250. COVID-19 унес жизни 1 251 россиянина за сутки. Это новый антирекорд. С начала пандемии от инфекции умерли 260 335 человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Главное о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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