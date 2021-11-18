В Казани подготовят список незаконно размещенных объектов движимого имущества и демонтируют их
В Казани демонтируют и переместят самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов мэрии столицы Татарстана.
Согласно документу, необходимо утвердить перечень таких объектов, установить срок для добровольного демонтажа. По его истечению объекты демонтируют уже силами Комитета потребительского рынка исполкома города.
В прошлом месяце сообщалось о ликвидации 19 незаконно установленных торговых киосков, павильонов и фургонов. Самостоятельно их было необходимо демонтировать еще в прошлом месяце. А принудительный демонтаж будет проводиться до 11 января.
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