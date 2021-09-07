Соцсети: в Казани встали трамваи №5
В Казани встали трамваи №5. Фото с места события было опубликовано в популярной группе в социальной сети.
По фотографии можно предположить, что инцидент произошел в районе проспекта Победы. Подробности случившегося неизвестны.
В августе в Казани на улице Технической встали трамваи №5 и №5а и троллейбусы №6 и №9. Движение остановилось из-за отсутствия напряжения. Через несколько часов движение возобновили.Общество Татарстан
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