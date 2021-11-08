Татьяна Голикова поручила изучить дефицит медицинских кадров в регионах страны

Фото: Максим Платонов (архив)

До 15 декабря текущего года регионы России должны проанализировать дефицит медицинских кадров и наличие специальных программ по их поддержке. С таким поручением выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Кроме того, региональным властям нужно оценить эффективность специальных программ и мер поддержки по привлечению и закреплению медиков в субъектах страны. Работа будет проводиться совместно с профильными кафедрами вузов, подведомственных Минздраву РФ и курирующих регионы в рамках программы «Вуз — регион», пишет ТАСС со ссылкой на протокол заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

Фото: Максим Платонов

В прошлом месяце сообщалось, что российское правительство дополнительно выделит почти 70 млрд рублей на выплаты медицинским работникам. Как напомнил премьер-министр страны Михаил Мишустин, медики уже на протяжении полутора лет почти без отдыха спасают больных COVID-19 пациентов.

Диана Жиленкова